Стала известна неудобная правда о Месси

Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

36-летний аргентинец пропустил недавний матч регулярного чемпионата МЛС против "Орландо", который в итоге завершился вничью 0:0.

"Лео не вышел на поле из-за повреждения колена. Травма еще беспокоит его. Он продолжает испытывать дискомфорт. Мы принимаем во внимание его возраст и телосложение. Очевидно, что его возраст – это фактор, который нельзя игнорировать. Хотя любой игрок может столкнуться с перегрузками", - заявил Мартино.

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В текущем сезоне МЛС 36-летний нападающий провел девять поединков, в которых записал на свой счет десять голов и девять ассистов.

Отметим, что 36-летний Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт действует до следующего года.