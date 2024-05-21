Нордин Воотер: Надеюсь, скоро мы сможем увидеть сборную Казахстана на крупных международных турнирах

Когда мы говорим о системе подготовки футболистов в Нидерландах, первое, что приходит в голову, это футбольная Академия амстердамского клуба "Аякс", по праву считающаяся одной из лучших футбольных кузниц мира.

Однако, кроме Академии "Аякса" в Нидерландах работает еще несколько известных футбольных школ по подготовке футболистов высокого уровня. Одна из них - Академия Wooter (также имеющая статус партнера "Аякса").

Нам удалось поговорить с основателем и директором Академии, экс-игроком амстердамского "Аякса" Нордином Воотером.

Справка: Нордин Воотер - в составе амстердамского "Аякса" обладатель кубка Лиги Чемпионов 1994-95, Супер Кубка УЕФА 1996, Кубка мира среди клубных команд 1996, финалист Лиги Чемпионов УЕФА 1995-1996, двукратный чемпион и обладатель Кубка Нидерландов;

Корреспондент: Нордин, спасибо что согласились побеседовать. Несмотря на Ваши достижения в качестве игрока, хотелось бы начать с вопросов об Академии Wooter. Расскажите пожалуйста об истории создания.

Нордин Воотер: Академия Wooter была основана с целью обеспечить высококачественную футбольную подготовку и образование для молодых игроков, давая им возможность полностью раскрыть свой потенциал как на поле, так и за его пределами. Создание Академии стало результатом преданности футболу, страсти к воспитанию талантов и веры в важность комплексного развития в футболе. При этом, для нас важно сохранить и приумножить любовь студентов к футболу, с которой они пришли в Академию.

Корреспондент: Сколько раз в неделю тренируются студенты Академии и какова длительность тренировок?

НВ: Игроки тренируются до четырех раз в неделю. Каждая тренировка длится около полутора часов. Такая длительность позволяет использовать сбалансированный подход к тренировкам, уделяя внимание как развитию навыков, тактическому пониманию, физической подготовке, так и психологической устойчивости.

Мы уделяем много времени разностороннему развитию игроков, разрабатываем многообразные программы подготовки футболистов. Важно оптимальное соотношения между игрой в футбол и упражнениями специальной и общей подготовки, а также понимание постепенного увеличения нагрузок и направленность на результат. Имеет значение формирование у молодых игроков основ групповых и командных действий, при этом сохранение любых проявлений индивидуальности игроков.

Корреспондент: Кто тренеры в Академии? Есть ли среди тренеров футболисты, выступавшие на высоком уровне как игроки?

НВ: Очевидно, что качество обучения зависит от квалификации и опыта тренерского штаба. Это не только тренировки по футболу, менторство спортсменов, физическая и психологическая подготовка, но и понимание как работает футбольная отрасль на профессиональном уровне в целом. В Академии работает команда высококвалифицированных и опытных тренеров - Рафаэль, Жилли, Матье, Рене, Симон и т.д., многие из которых сами играли на высоком уровне в Нидерландах и Европе, что привносит неоценимый опыт и знания в их тренерскую работу.

Корреспондент: Играют ли студенты Академии в официальных матчах кроме тренировок?

НВ: Да, в рамках программы профессионального развития воспитанники Академии регулярно участвуют в официальных матчах. Такие матчи проводятся по субботам и предоставляют студентам неоценимые возможности применить свои технические и тактические навыки в конкурентной среде, что является неотъемлемой частью их роста как футболистов. Также под эгидой Академии мы организовали "Евролигу" - международную лигу высокого уровня, которая организует и проводит международные матчи с такими командами, как "Манчестер Сити", "Арсенал", "Аякс", "АЗ" и т.д. Большое значение имеет поддержка футбольных амбиций юных игроков их родителями. Мы стараемся создать атмосферу, объединяющую детей и родителей вокруг любви к футболу.

Корреспондент: Есть ли в Академии ребята из Казахстана?

НВ: В настоящий момент у нас занимаются два мальчика из Казахстана - 9 и 12 лет, которые также играют за детские клубы Амстердама в своих возрастных категориях.

Корреспондент: Студенты какого возраста занимаются в Академии? Какова географическая представленность студентов Академии? Занимаются ли девочки?

НВ: Возрастной диапазон воспитанников Академии составляет от 4 до 18 лет. География самая широкая, у нас занимаются студенты из более 15-ти стран, что отражает глобальную привлекательность футбола. Хотя большинство наших студентов — мальчики и юноши, у нас занимаются и девочки. Мы рады этому, особенно учитывая стремительное развитие женского футбола за последнее десятилетие.

Корреспондент: Случается ли, что из Академии отчисляют детей или юношей? Если да, то что может послужить причиной?

НВ: Хотя мы стремимся создать в Академии благоприятную и заботливую среду, бывают случаи, когда студенты могут не соответствовать требуемым стандартам поведения. В таких случаях могут быть приняты дисциплинарные меры, включая возможное исключение из Академии. Хочу с удовлетворением отметить, что в настоящее время отчислений практически не бывает, так как все наши игроки уважительные и дисциплинированные. Каждый молодой игрок обязан быть подобающе воспитан и достоин того, чтобы носить футболку нашей Академии. В тех немногих случаях, когда кого-то отчисляли, речь шла о недопустимом поведении по отношению к тренерам. Перед тем как присоединиться к занятиям в Академии, будущий студент проходит тестовые тренировки на определение соответствия критериям Академии. Тестовые просмотры позволяют тренерам оценить футбольные навыки игрока, его физическую и психологическую подготовку. То есть нам не приходится отчислять игроков из-за отсутствия навыков или дисциплины во время сезона обучения, так как мы заранее протестировали их на соответствие нашим стандартам.

Корреспондент: Для игры на каком уровне Академия готовит футболиста?

НВ: Академия занимаемся подготовкой игроков к соревнованиям на профессиональном уровне. Наша комплексная программа обучения охватывает все аспекты игры, давая учащимся навыки, знания и менталитет, необходимые для достижения успеха именно в профессиональном футболе.

Корреспондент: С 2012 по 2019 годы Вы являлись техническим тренером Академии "Аякса". В настоящее время Академия Wooter сотрудничает с Академией "Аякса"?

НВ: В настоящее время Академия сотрудничает с Тренерской Академией "Аякса". Также мы поддерживаем прочные связи с различными клубами и академиями, обмениваясь знаниями и ресурсами, чтобы способствовать развитию наших игроков.

Корреспондент: Помогает ли Академия в дальнейшем продвижении своих выпускников?

НВ: Да, Академия оказывает поддержку и сопровождение нашим выпускникам по мере их продвижения в футбольной карьере используя наличие контактов со скаутами, тренерами, футбольными клубами и федерациями. Мы предлагаем помощь в просмотрах, представлении скаутам и налаживании связей, чтобы помочь нашим выпускникам найти подходящие пути для реализации своих футбольных амбиций и планов на будущее.

Корреспондент: В 2019 году обсуждался Ваш переход тренером молодежи в Академию "Айнтрахта" во Франкфурте. Ваша текущая лицензия UEFA дает право на работу с молодежными командами и ассистентом главного тренера во взрослых командах. Вы не задумывались о получении тренерской лицензии УЕФА для работы с взрослыми командами в качестве главного тренера?

НВ: Безусловно, в будущем не исключаю для себя возможности получения тренерской лицензии УЕФА для работы в качестве главного тренера с взрослыми командами, но сейчас я полностью сосредоточен на воспитании молодых талантов и помощи им в полной реализации своего потенциала.

Корреспондент: В 1996 году Вы стали первым тинейджером в истории, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА в матче против "Панатинаикоса". Газета Гардиан отмечала Ваш гол в ворота "Норвича" как сверх-талантливый, Вы забивали за юношеские сборные Нидерландов (U19 и U21) больше многих партнеров, включая известных в будущем игроков. Многие футбольные аналитики считают Ваш трансфер в английский "Уотфорд" из испанской "Сарагосы" поспешным и ошибочным (тем более что за Вами в то время "охотились" многие голландсие клубы, включая "Фейенорд" и "АЗ")? Вы согласны с подобной оценкой и что помешало до конца раскрыться в Великобритании?

НВ: Действительно, переход в "Уотфорд" из "Сарагосы" стал важным моментом в моей карьере. Хотя во время пребывания в Англии у меня и были определенные вызовы, включая травмы и адаптацию к новой среде, я не жалею об этом этапе. Как и каждый другой опыт, этот жизненный и профессиональный этап способствовал моему росту и развитию как личности и впоследствии тренера.

Корреспондент: К сожалению текущий сезон для "Аякса" является одним из худших в истории как в Эредивизи, так и в Еврокубках. Что привело к подобному развитию событий и как быстро, на Ваш взгляд, команда выйдет из кризиса?

НВ: Текущие проблемы, с которыми сталкивается "Аякс", являются частью естественного развития футбола. Команда (как и многие другие топ-клубы) и раньше сталкивалась с трудностями, но всегда преодолевала кризис и в итоге становилась сильнее. Уверен, что благодаря таланту и стойкости коллектива и поддержке преданных болельщиков, "Аякс" преодолеет этот кризис и вскоре вернется на свой победный путь.

Корреспондент: Вы поддерживаете отношения с кем-то из партнеров по "Аяксу" образца 1994-96 гг?

НВ: Да, конечно я поддерживаю отношения с некоторыми из моих бывших партнеров по команде из "Аякса". 23 марта этого года мы снова собрались вместе в Ливерпуле, чтобы сыграть в выставочном матче легенд "Аякса" против легенд "Ливерпуля". Футбол оставляет круг общения, профессиональную и человеческую среду на всю жизнь, и я очень дорожу дружбой и воспоминаниями о времени, проведенном в клубе.

Корреспондент: Вы знакомы с футболом Казахстана?

НВ: К сожалению, о футболе Казахстана знаю пока очень немного. На клубном уровне видел несколько обзоров матчей "Астаны". Также смотрел матч национальной сборной Казахстана против сборной Дании весной прошлого года. Если не ошибаюсь, отборочный матч на Евро-2024. Это был невероятный камбэк! Знаю, что во втором матче сборная Казахстана уступила Дании, но команда произвела очень хорошее впечатление и, уверен, запомнилась болельщикам и телезрителям. Жаль, что команда Казахстана не смогла отобраться на чемпионат Европы с стыковых матчах, но надеюсь мы сможем увидеть вашу самобытную команду на крупных международных турнирах уже в ближайшие годы. Желаю чтобы детский и юношеский футбол в Казахстане продолжал развиваться, и надеюсь что когда-нбудь у игроков Академии Wooter появится возможность сыграть с юными талантами из Казахстана.

Беседовал - Женис Агаш. Фото предоставлено Нордином Воотером