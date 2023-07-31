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Стала известна зарплата нового напарника Роналду в "Аль-Насре"

Стала известна зарплата нового напарника Роналду в "Аль-Насре"
©mundodeportivo.com

Трансфер нападающего "Баварии" Садио Мане из мюнхенского клуба в саудовский "Аль-Наср" согласован, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

По информации источника, немецкий клуб получит за сенегальца менее 30 миллионов евро с учетом бонусов. Сам Мане в "Аль-Насре" будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. В "Баварии" он получал более 25 миллионов евро в год с учетом бонусов за количество матчей и трофеи до уплаты налогов.

При этом отмечается, что Мане хотел остаться в "Баварии", но руководство клуба своим давлением спровоцировало его уход. Кроме того, тренер мюнхенцев Томас Тухель не рассчитывает на форварда.

Мане провел в "Баварии" один сезон – прошлым летом он перешел из "Ливерпуля". У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенский клуб.

Напомним, за "Аль-Насра" уже выступают Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана.

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Метки:
Саудовская Аравия Бавария

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