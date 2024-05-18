Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе сделал смелое заявление о своем будущем в новой команде, передает Vesti.kz со ссылкой на Get French Football News.

В начале мае форвард официально объявил, что не будет подписывать с парижанами новое соглашение.

"Когда я покину Францию, я многое потеряю. Но у меня появится много чего другого. Я очень взволнован. То, что меня ждет впереди, будет волшебным", - заявил Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе уже подписал контракт с "галактикос", который будет рассчитан до 2029 года. При этом президент "сливочных" Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе пополнит состав "Реала".

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Добавим, что он выступал за команду с 2017 года.