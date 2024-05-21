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Раскрыта зарплата Месси в "Интер Майами": она самая высокая в МЛС

Раскрыта зарплата Месси в "Интер Майами": она самая высокая в МЛС
©instagram.com/leomessi/

Стало известно, сколько зарабатывает аргентинский нападающий Лионель Месси в американском футбольном клубе "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Данные по зарплатам в лиге опубликовала Ассоциация игроков МЛС. Согласно отчету, Месси - самый высокооплачиваемый игрок лиги.

Так, базовая зарплата аргентинца составляет 12 миллионов долларов в год. Также он имеет гарантированную компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

На втором месте по уровню зарплаты находится одноклубник Месси - Серхио Бускетс с окладом 8,5 миллиона долларов. Тройку замыкает Лоренцо Инсинье из "Торонто". Его базовая зарплата составляет 7,5 миллиона долларов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов в МЛС выглядит так:
1. Лионель Месси ("Интер Майами") - 12 миллионов долларов (гарантированная компенсация - 20,45 миллиона долларов);
2. Серхио Бускетс ("Интер Майами")  - 8,5 (8,78);
3. Лоренцо Инсинье ("Торонто") - 7, 5 (15,4 млн);
4. Джердан Шакири ("Чикаго Файр") - 7,35 (8,15);
5. Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллз") - 5,4 (6,04).

Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату футболиста, все подписные и гарантированные бонусы, а также распределение прибыли от продажи прав на ТВ-трансляции и маркетинг.

Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

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Метки:
Месси Лионель США Зарплата Футбол

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