Ужасный момент для футбола: Роналду прокомментировал решение Крооса

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к полузащитнику "Реала" и сборной Германии Тони Кроосу, объявившему о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

Кроос заявил, что уйдет из футбола после Евро-2024.

"Благодарен за все и даже больше, Тони. Для меня было большой честью делить с тобой поле. Всего наилучшего в будущем!", - написал Роналду в соцсетях.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Со "сливочными" он выиграл 22 трофея. В нынешнем сезоне Ла Лиги 34-летний полузащитник провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

В его карьере также были "Байер" и "Бавария".