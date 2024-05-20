Бекхэм рассказал правду про Месси

Совладец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм высказался о главной звезде своей команды - аргентинском нападающем Лионеле Месси, сообщают Vesti.kz.

По его словам, приезд Месси в США играет большую роль в развитии местного спорта. Также Бекхэм отметил человеческие качества аргентинца.

"Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео Месси, в Майами и в Америку будет иметь огромное значение. Это касается того, что он делает на поле, и того, что он делает за его пределами. Дело не только в завоевании трофеев, к которым он по-прежнему стремится, но и в том, что он хочет помогать развиваться детям из академий. Он стремится встретиться с каждым молодым парнем, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек", - приводит слова Бекхэма AS.