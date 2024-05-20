Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Бекхэм рассказал правду про Месси

Бекхэм рассказал правду про Месси
©ФК "Интер Майами"

Совладец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм высказался о главной звезде своей команды - аргентинском нападающем Лионеле Месси, сообщают Vesti.kz.

По его словам, приезд Месси в США играет большую роль в развитии местного спорта. Также Бекхэм отметил человеческие качества аргентинца.

"Я всегда знал, что приезд такого человека, как Лео Месси, в Майами и в Америку будет иметь огромное значение. Это касается того, что он делает на поле, и того, что он делает за его пределами. Дело не только в завоевании трофеев, к которым он по-прежнему стремится, но и в том, что он хочет помогать развиваться детям из академий. Он стремится встретиться с каждым молодым парнем, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек", - приводит слова Бекхэма AS.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В текущем сезоне аргентинец забил десять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с командой действует до конца июня 2025 года.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бекхэм Дэвид Месси Лионель США Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus