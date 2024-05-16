"Все хотят быть Криштиану". Роналду назвал секрет своего успеха

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объяснил, почему долгие годы ему удается держать свой высокий уровень, передают Vesti.kz.

За свою карьеру он поиграл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

"Я горжусь тем, что мне столько лет (39), а я все еще выступаю на самом высоком уровне. Это здорово, и дает мне мотивацию продолжать играть.

Если вы посмотрите на мою карьеру за последние 20 лет, то мой уровень очень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно.

Я делаю это и продолжаю делать. Для меня это большое достижение.

Нелегко быть на таком уровне. По-прежнему давить, по-прежнему мотивировать, продолжать, забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые приходят и, играя против меня, хотят показать мне, что они сильнее и быстрее меня. Нужно очень хорошо подготовиться не только физически, но и психологически. В этом и заключается вызов.

Талант без работы - ничто, но и работа без таланта - ничто.

Они должны работать вместе и в одно и то же время. У меня есть и то, и другое. Не могу сказать, что одного у меня больше, чем другого.

Маленькие детали будут иметь значение. Последовательность - это самое сложное.

Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Дисциплина - это самое сложное.

Иногда я борюсь со своим разумом, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но вы должны это делать", - приводит его слова ESPN.