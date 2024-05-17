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Месси с напарником получили по заслугам. Подробности

Месси с напарником получили по заслугам. Подробности
©twitter.com/InterMiamiCF

Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем самой высокой заработной платы в МЛС США, передает Vesti.kz со ссылкой на mlsplayers.org.

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Накануне, Ассоциация игроков МЛС раскрыла текущие зарплаты футболистов лиги. И по годовому окладу, и по размеру гарантированных выплат (с учетом гарантированных бонусов) лидирует Месси.

Его годовая зарплата равняется 12 000 000 долларов. При этом, по гарантированным выплатам у него ситуация еще лучше. Он должен получить 20 446 667 долларов.

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На второй строчке располагается его сокомандник испанец Серхио Бускетс. Его оклад равен 8 499 996 долларов, а гарантированные выплаты обещаны в размере 8 774 996 долларов.

Отметим, что Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его старый друг по "Барселоне" - Бускетс, пришел в команду в этом году.

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Метки:
Месси Лионель Футбол

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