"Аль-Наср" применил эффект Роналду перед битвой с клубом Неймара

Уже в ближайшую ночь, 17 мая состоится матч чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем", передает Vesti.kz.

Он не будет иметь турнирного значения, ведь "Аль-Хиляль", за которой играет бразилец Неймар, обеспечил себе досрочное чемпионство. Тем не менее, игра пройдет в Эр-Рияде и будет принципиальной для "Аль-Насра", в котором играет португальская звезда Криштиану Роналду.

Перед матчем пресс-служба клуба выпустила ряд фотопубликаций и видеороликов, в которых сделала акцент на персоне Роналду. В комментариях под постами болельщики верят в то, что португалец поможет команде добиться успеха.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его текущий контракт с клубом, по которому он получает 200 миллионов евро в год, рассчитан до 2025 года. Недавно он решил продлить его еще на сезон.

Португалец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 33 гола. Также на его счету десять результативных передач.