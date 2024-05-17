Мбаппе пошел на жертвы ради "Реала". Детали

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пошел на большие уступки ради перехода в состав мадридского "Реала", передает Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

Как сообщает, стороны подпишут пятилетний контракт. Француз будет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год, что меньше зарплаты в Париже. При этом игроку полагается подписной бонус в размере 150 миллионов евро. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

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Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе уже подписал контракт с "галактикос", который будет рассчитан до 2029 года. При этом президент "сливочных" Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе пополнит состав "Реала"

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Добавим, что он выступал за команду с 2017 года.

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