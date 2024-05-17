Алипу поступили угрозы после кошмарного происшествия в России

Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа жестко отреагировала на столкновение голкипера Владислава Торопа с казахстанским защитником "Зенита" Нуралы Алипом в финале Кубка России, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

20-летний Тороп на 32-й минуте матча столкнулся головами с Алипом, получив жуткую травму. У него были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

"Я хочу сказать одно, по этому эпизоду. Если бы это случилось в годы моего поколения или еще раньше, то этот (Алип - прим. Vesti.kz), даже имя его не хочу писать, и пяти минут бы на поле больше не провел, поехал бы в ЦИТО лечиться. А он отыграл всю игру, да еще и гол забил с пенальти.

Я конечно ничего не имею против, но господа футболисты, как можно такое допускать", - написала Тодуа в своем телеграм-канале.

Накануне ЦСКА в Санкт-Петербурге уступил "Зениту" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти со счетом 4:5 (основное время — 0:0).

2 июня "Зенит" встретится с калининградской "Балтикой" в решающем матче (эта команда выиграла финал Пути регионов - Прим. Vesti.kz). Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.

Отметим, что 24-летний Алип в текущем сезоне принял участие в 34 матчах "Зенита" во всех турнирах. В них он заработал пять предупреждений. Что касается 20-летнего Торопа, то сменщик Игоря Акинфеева провел 16 игр в сезоне 2023/24, шесть из них он отстоял на ноль.