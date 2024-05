Команды пробили 56 пенальти и установили новый мировой рекорд

В Израиле побили мировой рекорд по продолжительности серии 11-метровых ударов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче между клубами "Димона" и "Шимшон" в рамках первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Димоны", одержав победу со счетом 23:22. На двоих команды нанесли 56 ударов по воротам.

По информации книги рекордов Гиннесса, предыдущий рекорд состоялся в 2005 году, когда "Палас" обыграл "Сивикс" в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16 - пенальти). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.

