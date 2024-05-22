Тренер "Аль-Хиляля" расстроил фанатов заявлением о Неймаре

Нападающий "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии по футболу Неймар может пропустить начало следующего сезона в Саудовской Аравии, поскольку по-прежнему восстанавливается после серьезной травмы колена, передают Vesti.kz.

Бразилец в октябре получил травму (у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена) и пропустил большую часть текущей кампании. Чемпионат Саудовской Аравии традиционно стартует в августе, а бывшая звезда "Барселоны" и "Пари Сен-Жермена" еще пропустит Кубок Америки в следующем месяце.

"Все, что я знаю сейчас, это отведенное время Неймару на восстановление, а при подобных травмах оно составляет примерно от 10 до 11 месяцев. Если посчитать математически, то он не будет готов к началу предсезонной подготовки", - заявил главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из ПСЖ в августе прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. С тех пор он провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии и отметился двумя результативными передачами.