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"Если узнают убьют". Вскрылась шокирующая правда о Месси и "Барселоне"

"Если узнают убьют". Вскрылась шокирующая правда о Месси и "Барселоне"
©ФК "Барселона"

В Испании опубликовали журналистское расследование о связях экс-игроков "Барселоны" с футбольными топ-чиновниками, передает Vesti.kz со ссылкой на The Objective.

В частности отмечается, что Жерар Пике и Лионель Месси, выступавшие в 2020 году за "Барселону", обменивались  с бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и президентом УЕФА Александером Чеферином.

Аргентинец был обеспокоен снижением зарплаты в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Пике обсуждал это с Рубиалесом. Экс-глава RFEF взял вопрос под личный контроль и решил поговорить о возникшей проблеме с Чеферином.

"Они (Пике и Месси - прим.авт) ясно сказали мне, что никто не должен узнать, что речь идет о деньгах, потому что, если люди узнают, они убьют их. Я отправлю тебе аудиозапись с сообщением от Лео Месси. Это мой голос, но это сообщение от него", – сказал Рубиалес, обращаясь к Чеферину в WhatsApp.

Решением могла стать компенсация определенным футболистам за счет средств УЕФА. Рубиалес выступил с соответствующим предложением.

"Для нас важно, чтобы Месси и остальные оставались с нами. Без необходимости вкладывать дополнительные деньги. Мы только перенаправим деньги", – говорил экс-глава RFEF Чеферину.

Затем Рубиалес провел трехсторонний телефонный разговор с Месси и Пике, проинформировав их о деталях общения с президентом УЕФА. Удалось ли в итоге бывшим футболистам "Барселоны" получить компенсацию, в расследовании не указано.

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Метки:
Месси Лионель Барселона

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