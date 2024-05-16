Роналду указал Месси его место. Детали

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по годовому заработку, передают Vesti.kz со ссылкой на Forbes.

Доход Роналду составляет 205 миллионов фунтов. На второй строчке располагается гольфист Джон Рам с показателем в 172 миллиона фунтов. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси занимает третью строчку с заработком в 107 миллионов фунтов.

Четвертым идет известный баскетболист Леброн Джеймс – 101 миллион фунтов. В топ-10, помимо Роналду и Месси, входят еще три футболиста – Килиан Мбаппе (87 миллионов фунтов, 6-е место), Неймар (85 миллионов фунтов, 7-е место) и Карим Бензема (84 миллиона фунтов, 8-е место).

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Добавим, что Роналду с 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии, а Месси с того же года играет в США. К слову, футболисты являются рекордсменами премии "Золотой мяч". На счету португальца пять трофеев, а у аргентинца - восемь таких наград.