18-летний казахстанец забил первый гол в чемпионате Португалии

18-летний казахстанский футболист Ильяс Абиль забил первый гол за португальский "Жил Висенте" (U-19). Случилось это в выездном матче против "Шавиша" (U-19) в рамках 13-го тура, передают Vesti.kz.

Абиль отличился на 40-й минуте. Вот только его команде не удалось удержать преимущество, так как пропустила ответный гол от Родриго Силвы на 60-й минуте. В итоге, боевая ничья 1:1.

Ильяс в прошлом сезоне играл в первой лиге за "Экибастуз", в его активе 15 матчей.

Вызывался в юношескую сборную Казахстана и забил гол своим сверстникам из Португалии.

Полузащитник является воспитанником павлодарского "Иртыша". Более подробная информация о нем приведена в этом материале.