|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-14) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2019
|Казахстан (U-14)
|
1
|
1+0
|
|
|
|29
|1 (3)
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|92
|Вторая лига Казахстана 2022
|Аксу-М
|
1
|
|
|
1
|
|60
|8 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
1+0
|
|
|
|234
|6 (14)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Эстония-2022
|Казахстан (U-16)
|
3
|
1+0
|
|
|
|189
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
1
|
|255
|3 (4)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|126
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития". Беларусь-2023
|Казахстан (U-17)
|
4
|
3+0
|
|
|
|324
|1 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
|
|
|
|484
|10 (15)