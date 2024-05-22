Клопп будет тренировать Месси? Бекхэм сделал заявление

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм высказался об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Выступая на подкасте Smartless, Бекхэм сказал следующее:

"Даже будучи болельщиком "Манчестер Юнайтед", я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его личность и то, что он привносит в спорт.

Меня убьют некоторые мои друзья из "Манчестер Юнайтед". Но мне грустно видеть, как он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятно".