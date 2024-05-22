Клопп будет тренировать Месси? Бекхэм сделал заявление

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм высказался об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера "Ливерпуля", передают Vesti.kz.
Выступая на подкасте Smartless, Бекхэм сказал следующее:
"Даже будучи болельщиком "Манчестер Юнайтед", я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его личность и то, что он привносит в спорт.
Меня убьют некоторые мои друзья из "Манчестер Юнайтед". Но мне грустно видеть, как он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятно".
Также Бекхэм ответил на вопрос, сможет ли "Интер Майами" рассмотреть возможность приглашения на пост главного тренера Клоппа.
"У нас осталось мало денег", - отметил Бекхэм.
Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 года. Свой уход из клуба он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве. С "красными" немецкий специалист выиграл 8 трофеев.
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