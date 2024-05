Мбаппе переезжает в Германию. Подробности

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килилан Мбаппе принял участие в презентации собственной статуи в музее мадам Тюссо, передает Vesti.kz.

Футболист попозировал несколько часов, а затем сфотографировался с фигурой. При этом, статуя Киллиана отправиться в филиал музея в Берлине (Германия).

🇫🇷😲 Kylian Mbappe unveils his wax statue, which bears a striking resemblance to him.



🗣️ Kylian Mbappe: “He looks more like Kylian than me!” 😂🤝pic.twitter.com/uDtsDNfusr