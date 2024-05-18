Мбаппе переезжает в Германию. Подробности

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килилан Мбаппе принял участие в презентации собственной статуи в музее мадам Тюссо, передает Vesti.kz.

Футболист попозировал несколько часов, а затем сфотографировался с фигурой. При этом, статуя Киллиана отправиться в филиал музея в Берлине (Германия).

🇫🇷😲 Kylian Mbappe unveils his wax statue, which bears a striking resemblance to him.



🗣️ Kylian Mbappe: “He looks more like Kylian than me!” 😂🤝pic.twitter.com/uDtsDNfusr — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2024

Мбаппе уже попрощался с французским клубом, с которым его контракт завершается летом. Сообщалось, что Киллиан уже подписал контракт с мадридским "Реалом", который будет рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Добавим, что он выступал за парижскую команду с 2017 года.