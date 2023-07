Назначена дата медосмотра Садио Мане в "Аль-Насре" 

Сенегальский форвард Садио Мане пройдет медицинский осмотр в "Аль-Насре" в понедельник, 31 июля, передают Vesti.kz. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что контракт будет подписан после обследования футболиста.

Напомним, что саудовский клуб, за который выступает португалец Криштиану Роналду, хочет приобрести Мане из мюнхенской "Баварии". "Аль-Наср" готов выложить за сенегальского форварда 37 миллионов евро.

Understand Sadio Mané will undergo medical tests as new Al Nassr player on Monday evening in Dubai. 🟡🔵🩺



No medical yesterday or today despite reports. Tests booked on Monday then Mané will sign the contract. 🇸🇦 pic.twitter.com/aNKPoRfhVB