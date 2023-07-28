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Клуб Роналду нацелился на Садио Мане

Клуб Роналду нацелился на Садио Мане
©instagram.com/sadiomaneofficiel

Клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, хочет приобрести Садио Мане из мюнхенской "Баварии", передают Vesti.kz.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере, переговоры между клубами уже переходят в финальную стадию. 

"Аль-Наср" готов выложить за сенегальского форварда 37 миллионов евро. А агент футболиста обговаривает персональные условия контракта.

Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" прошлым летом. В 38 матчах во всех турнирах за немецкий клуб он забил 12 голов и отдал шесть результативных ассистов. 

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Метки:
Саудовская Аравия Роналду Криштиану Бавария

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