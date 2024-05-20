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Роналду узнал свое место в рейтинге легенд Европы

Роналду узнал свое место в рейтинге легенд Европы
©ФК "Аль-Наср"

На страницах авторитетного портала Four Four Two опубликован рейтинг лучших футболистов в истории Европы, передает Vesti.kz.

Возглавил этот список 39-летний португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

В свое время Роналду поиграл в Европе за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Второе место у легендарного нидерландца Йохана Кройфа, а тройку замыкает известный немец Франц Беккенбауэр.

Помимо них, в топ-10 входят такие легенды, как Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Паоло Мальдини, Хави и Мишель Платини.

Криштиану Роналду совершил футбольное чудо. Подробности

Роналду с 2023 года выступает в чемпионате Саудовской Аравии. На его счету пять выигранных премий "Золотой мяч". Со сборной Португалии он становился чемпионом Европы.

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Метки:
Роналду Криштиану Футбол

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