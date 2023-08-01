Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне. Видео

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, одержал победу над тунисским "Монастиром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в рамках группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов. "Аль-Наср" разгромил соперника со счетом 4:1.
Роналду стал автором второго гола саудовской команды. Он отличился на 74-й минуте, забив мяч головой. Этот гол стал для португальца первым в сезоне-2023/24.
You feel it 😎 pic.twitter.com/7u7ZKDEsgp— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 31, 2023
Также в составе победителей отличились Андерсон Талиска (42 минута), Абдулелах Аль-Амри (88) и Абдулазиз Аль-Элевай (90). А единственное взятие "Монастиру" принес Али Ладжами, забивший автогол.
"Аль-Наср" прервал серию без побед, которая составляла пять матчей.
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