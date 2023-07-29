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Клуб Роналду продлил серию без побед

Клуб Роналду продлил серию без побед
©twitter.com/AlNassrFC

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный Криштиану Роналду не может победить на протяжении пяти матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После ничьей с "Аль-Шабабом" в рамках Кубка арабских чемпионов серия команды Роналду без побед продлилась. Сам форвард не может забить в пятом матче подряд за "Аль-Наср".

Ранее саудовский клуб уступил в товарищеских матчах испанской "Сельте" (0:5) и португальской "Бенфике" (1:4), а также сыграл вничью с ПСЖ (0:0) и "Интером" (1:1).

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Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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