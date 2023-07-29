Роналду разозлился на оператора после матча "Аль-Насра"

Криштиану Роналду вновь не сумел забить за "Аль-Наср" и выплеснул свои эмоции после матча с "Аль-Шабабом", сообщают Vesti.kz.

Португалец вышел на замену в матче Кубка арабских чемпионов. Роналду появился на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями, матч закончился со счетом 0:0. Таким образом, форвард не забивает в пятом матче подряд за "Аль-Наср".

При этом, Роналду отметился неприятным инцидентом после финального свистка. На камеру попало, как Криштиану брызгает водой в оператора, который долгое время снимал его, а затем рукой показывает, чтобы тот ушел. После этого сотрудник отошел от португальца.

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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