Месси навредил своему клубу. Видео

Аргентинский форвард Лионель Месси невольно навредил своему собственному клубу "Интеру Майами", передает Vesti.kz.

Все дело в том, что на последнем ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте команды, заметно, что болельщики приходят на трибуны с плакатами и баннерами в честь Месси. Надписей про "Интер Майами" в кадре не было. Данная особенность вызвала реакцию комментаторов.

"Фанаты Майами - нет! Фанаты Месси - Да!!".

"Нет Месси - нет вечеринки!".

"Они не фанаты Майами, а только Месси".

"Это те люди, которых вы обманываете - не сообщая о травме Месси".

"Картонные фанаты"

"Месси - забрал фанатов у "Интера".

Отметим, что Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт действует до следующего года.