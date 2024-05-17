Месси навредил своему клубу. Видео

Аргентинский форвард Лионель Месси невольно навредил своему собственному клубу "Интеру Майами", передает Vesti.kz.
Все дело в том, что на последнем ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте команды, заметно, что болельщики приходят на трибуны с плакатами и баннерами в честь Месси. Надписей про "Интер Майами" в кадре не было. Данная особенность вызвала реакцию комментаторов.
"Фанаты Майами - нет! Фанаты Месси - Да!!".
"Нет Месси - нет вечеринки!".
"Они не фанаты Майами, а только Месси".
"Это те люди, которых вы обманываете - не сообщая о травме Месси".
"Картонные фанаты"
"Месси - забрал фанатов у "Интера".
Отметим, что Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт действует до следующего года.
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