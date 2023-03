Сбежавший от Рахмонова боец UFC ответил на троллинг

Американский боец UFC Стивен Томпсон (17-6) отреагировал на выпад казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) в свою сторону, сообщают Vesti.kz.

Накануне на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов удосрочил другого бойца из США Джеффа Нила. После победы казахстанец потроллил Томпсона, написав в твиттере: "Ну и кто теперь грэпплер?"

Ответ Чудо-мальчика (прозвище Томпсона) не заставил себя ждать:

Напомним, ранее американец отказался драться с Рахмоновым, объясняя это тем, что он хотел провести бой с ударником, а не с очередным грэпплером, каковым считал казахстанца. Однако в бою против Нила Номад проявил себя как универсал, продемонстрировав свои навыки в стойке и ударке.

All due respect to you and your great performance but 0/4 on takedowns doesn’t make you “not” a grappler! Congrats on your victory! Let’s not forget you won by submission! But much love! 🙏🏻👊🏼 https://t.co/Gr3zX0oCbu