Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Экс-соперник Порье и Макгрегора подерется с казахом в Алматы

Экс-соперник Порье и Макгрегора подерется с казахом в Алматы
©UFC

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай (12-4) в июле проведет титульный бой в лиге Hardcore FC. Соперником будет бразильский файтер Диего Брандао (29-21), сообщают Vesti.kz.

По информации Instagram-аккаунта Mmaglobal.kz, бой пройдет на Almaty Arena в июле. 

Касымбай идет на серии из трех побед подряд, а Брандао одержал четыре выигрыша в пяти последних поединках.

В прошлом году Диего досрочно проиграл другому казахстанцу Каршыге Даутбеку (14-3). Брандао с 2011 по 2016 годы был бойцом UFC, одержав шесть побед в десяти поединках. В лучшей лиге мира он трижды проигрывал досрочно - Дастину Порье, Конору Макгрегору и Брайану Ортеге

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA UFC Касымбай Муратбек Казахстан Алматы Бразилия МакГрегор Конор

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:00
MMA
©IG/misfitsboxing Звезда фильмов для взрослых провела жаркий стердаун с экс-звездой UFC. Видео
Сегодня , 12:35
MMA
©UFC Экс-соперник Порье и Макгрегора подерется с казахом в Алматы
Сегодня , 09:55
MMA
©UFC Рахмонов лишился соперника в UFC. Подробности
Сегодня , 08:00
MMA
©IG/kassymzhanovmma Сенсацией завершился бой непобежденного казахстанца. Он говорил о попадании в UFC
Вчера , 23:23
MMA
©instagram.com/thenotoriousmma В Казахстане поддержали предложение Макгрегора: подробности
Вчера , 22:37
MMA
©instagram.com/paigevanzant Девушка-боец шокировала фанатов сексуальной фигурой
23 мая, 14:37
MMA
©UFC Покорят Лас-Вегас? Сразу два казаха выступят на одном турнире UFC
22 мая, 18:51
MMA
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб объяснил разницу между собой и Роналду
22 мая, 16:07
MMA
©UFC Эдвардс или Мухаммад? За кого выгоднее болеть Рахмонову в чемпионском бою UFC
22 мая, 12:31
MMA
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Позиция Рахмонова по чемпионскому бою в UFС вызвала восхищение
22 мая, 11:06
MMA
©Кадр из видео Казах из UFC выбрал идеального соперника
20 мая, 08:10
MMA
©instagram.com/mma.mashka Первую казахстанку в UFC пытаются продать в сексуальное рабство
19 мая, 16:00
MMA
©instagram.com/rr1zabek Чемпион мира по вольной борьбе высказался о казахстанцах в UFC
19 мая, 15:00
MMA
©Кадр из видео NAIZA "Рахмет Шавкату". Казахстанский Макгрегор поблагодарил Рахмонова за помощь в победном бою
19 мая, 13:30
MMA
©IG/pd_mma "Готов раскатать его". Скандальный боец потребовал поединка со звездным казахстанцем
19 мая, 11:30
MMA
©IG/tobet.top.team Кандидат в UFC из Казахстана снес соперника в первом раунде на турнире в ОАЭ
19 мая, 09:30
MMA
©UFC Быстрым нокаутом завершился бой экс-соперника Рахмонова в UFC
19 мая, 07:22
MMA
©Скриншот из видео AMC Fight Nights Казахстанский Макгрегор шокировал топового соперника и стал обладателем уникального пояса
17 мая, 15:30
MMA
©HFC MMA В Дагестане расстреляли бойца ММА. За что экс-соперник Куата Хамитова получил три пули?
16 мая, 23:50
MMA
©UFC Топ-20 непобежденных бойцов ММА. На каком месте Рахмонов?
16 мая, 22:16
MMA
©Vesti.kz/Turar Kazangapov В UFC анонсировали чемпионский бой в весе Рахмонова
15 мая, 12:57
MMA
©Tengrinews/Turar Kazangapov Узбекская звезда UFC "отдал" чемпионский пояс Рахмонову
14 мая, 17:20
MMA
©ONE FC Были близки, но не попали. Топ-10 кандидатов в UFC из Казахстана
14 мая, 09:40
MMA
©IG/sportkor Когда и с кем пройдут следующие бои казахстанцев в UFC? Даты и последние новости
13 мая, 09:39
MMA
©Кадр из видео Куат Хамитов получил новый вызов после фиаско с легендой ММА
12 мая, 14:53
MMA
©MMA Junkie Остановил узбека и сошел с ума: боец UFC бросил жесткий вызов и оскорбил всю семью суперзвезды
12 мая, 12:45
MMA
©RCC "Он не дрался". Российский ветеран ММА дал оценку Куату Хамитову после их боя
12 мая, 11:30
MMA
©IG/aslan_utegaliyev "Упускать шанс не собираюсь". Экс-полицейский из Казахстана - о бое за пояс в российской лиге
12 мая, 09:20
MMA
©RCC Кино, политика и тренировки. Казахстанский боец раскритиковал Хамитова после поражения
12 мая, 08:40
MMA
©UFC Топового бойца UFC нокаутировали за 12 секунд. Видео

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus