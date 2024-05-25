Экс-соперник Порье и Макгрегора подерется с казахом в Алматы

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай (12-4) в июле проведет титульный бой в лиге Hardcore FC. Соперником будет бразильский файтер Диего Брандао (29-21), сообщают Vesti.kz.
По информации Instagram-аккаунта Mmaglobal.kz, бой пройдет на Almaty Arena в июле.
Касымбай идет на серии из трех побед подряд, а Брандао одержал четыре выигрыша в пяти последних поединках.
В прошлом году Диего досрочно проиграл другому казахстанцу Каршыге Даутбеку (14-3). Брандао с 2011 по 2016 годы был бойцом UFC, одержав шесть побед в десяти поединках. В лучшей лиге мира он трижды проигрывал досрочно - Дастину Порье, Конору Макгрегору и Брайану Ортеге.
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