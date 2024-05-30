"Съест его". Фанаты UFC отреагировали на брошенный вызов Рахмонову

Фанаты ММА и UFC прокомментировали возможный бой казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) против американца Хоакина Бакли (19-6), передают Vesti.kz.
Ранее Бакли бросил вызов казахстанцу и пообещал его "прикончить". А вот так отреагировали поклонники смешанных единоборств в соцсетях:
Лучше бой с Ковингтоном или Усманом
К черту Бакли, ждем титульный бой. Казахстан, алга!
Зачем он ему вообще нужен. Пусть (Бакли) заслужит свой шанс и поднимется в рейтинге
Лучше с Камару Усманом, зрелищный бой будет
Нормальный вариант из того что есть, при условии что Усман и Колби не выйдут
Этот бой для Шавката вообще не интересен, он не в топ-5. Шавкату нужен соперник выше рейтингом
Бакли, ты не уровень Шавката
Смысла нет в этом бою
Шавкат Рахмонов его съест
Ты не заслужил такого боя
Временами трудно быть фанатом Бакли
Думает, что сможет Шавката победить мальчик
Он отчаянно хочет сразиться с кем-то выше себя по уровню и хочет пропустить топ-10. Сразись с кем-то рядом со своим рейтингом и развивайся. Ты должен быть бойцом и знать это
Шавкат, надеюсь, ты усыпишь его
Шавкат 19-0, Иншааллах
Напомним, оба представляют полусредний дивизион UFC: Рахмонов находится на третьем месте, Бакли - на 11-м.
Загрузка матч-центра...
Реклама