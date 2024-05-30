"Съест его". Фанаты UFC отреагировали на брошенный вызов Рахмонову

Фанаты ММА и UFC прокомментировали возможный бой казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) против американца Хоакина Бакли (19-6), передают Vesti.kz.

Ранее Бакли бросил вызов казахстанцу и пообещал его "прикончить". А вот так отреагировали поклонники смешанных единоборств в соцсетях:

Лучше бой с Ковингтоном или Усманом

К черту Бакли, ждем титульный бой. Казахстан, алга!

Зачем он ему вообще нужен. Пусть (Бакли) заслужит свой шанс и поднимется в рейтинге

Лучше с Камару Усманом, зрелищный бой будет

Нормальный вариант из того что есть, при условии что Усман и Колби не выйдут

Этот бой для Шавката вообще не интересен, он не в топ-5. Шавкату нужен соперник выше рейтингом

Бакли, ты не уровень Шавката

Смысла нет в этом бою

Шавкат Рахмонов его съест

Ты не заслужил такого боя

Временами трудно быть фанатом Бакли

Думает, что сможет Шавката победить мальчик

Он отчаянно хочет сразиться с кем-то выше себя по уровню и хочет пропустить топ-10. Сразись с кем-то рядом со своим рейтингом и развивайся. Ты должен быть бойцом и знать это

Шавкат, надеюсь, ты усыпишь его

Шавкат 19-0, Иншааллах