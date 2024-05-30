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11-й номер UFC вызвался на бой с Шавкатом Рахмоновым

11-й номер UFC вызвался на бой с Шавкатом Рахмоновым
©UFC.com

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и 11-й полусреднего дивизиона UFC номер Хоакин Бакли (19-6) заявил о готовности провести бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее Джек Делла Маддалена, являющийся одним их главных кандидатов на бой с Рахмоновым, сообщил о том, что перенес операцию на руке и в ближайшее время будет прооперирован еще дважды, а значит, пропустит турнир UFC 305, который состоится 17 августа в Перте (Австралия).

На этом фоне Бакли вызвался заменить австралийца и выйти на турнире UFC 305 против Рахмонова, занимающего третьего место в дивизионе.

"Бедный Джек! К черту Перт, но бой в августе на турнире в Тампе против Шавката Рахмонова – совсем другое дело. Как вам такое?", - написал американец в соцсетях.

Названа дата нового боя Шавката Рахмонова в UFC

Напомним, в мае Бакли продлил свою победную серию до четырех боев, выиграв единогласным судейским решением у узбека Нурсултона Рузибоева на UFC on ESPN 56.

Рахмонов идет на серии из шести досрочных побед в UFC, в последнем поединке финишировав удушением во втором раунде Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника. Есть и дата боя

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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