11-й номер UFC вызвался на бой с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и 11-й полусреднего дивизиона UFC номер Хоакин Бакли (19-6) заявил о готовности провести бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее Джек Делла Маддалена, являющийся одним их главных кандидатов на бой с Рахмоновым, сообщил о том, что перенес операцию на руке и в ближайшее время будет прооперирован еще дважды, а значит, пропустит турнир UFC 305, который состоится 17 августа в Перте (Австралия).

На этом фоне Бакли вызвался заменить австралийца и выйти на турнире UFC 305 против Рахмонова, занимающего третьего место в дивизионе.

Poor Jack Jack 🤮 Fuck Fighting in Perth 👎 but Tampa Card August Against @Rakhmonov1994 What ya think? #KillCliffKiller https://t.co/RFnQy2Ar7O