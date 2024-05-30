Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Американский боец UFC пообещал "прикончить" Шавката Рахмонова

Американский боец UFC пообещал "прикончить" Шавката Рахмонова
©instagram.com/newmansa94

Американский боец UFC Хоакин Бакли (19-6) всеми способами пытается заполучить бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее он бросил вызов казахстанцу и нарвался на ответ, а теперь угрожает ему тем, что "усыпит".

"Пусть Kill Cliff (зал, где тренируется Рахмонов) обретет покой 🕊. Еще один солдат упокоится в 2024 году🪦", - написал американец в Instagram.

Рахмонов последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона.

Бакли бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева.

Оба представляют полусредний дивизион UFC: казахстанец находится на третьем месте, американец - на 11-м.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus