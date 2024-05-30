Американский боец UFC пообещал "прикончить" Шавката Рахмонова

Американский боец UFC Хоакин Бакли (19-6) всеми способами пытается заполучить бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.
Ранее он бросил вызов казахстанцу и нарвался на ответ, а теперь угрожает ему тем, что "усыпит".
"Пусть Kill Cliff (зал, где тренируется Рахмонов) обретет покой 🕊. Еще один солдат упокоится в 2024 году🪦", - написал американец в Instagram.
Рахмонов последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона.
Бакли бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева.
Оба представляют полусредний дивизион UFC: казахстанец находится на третьем месте, американец - на 11-м.
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