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Реклама Новости спорта MMA UFC Сегодня 19:43 Комментарии Рахмонов ответил на вызов обидчика узбекской звезды UFC ©Tengrinews/Turar Kazangapov Американский боец UFC Хоакин Бакли (19-6) заявил о готовности провести бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Бакли вызвался разделить октагон с Рахмоновым после информации о травме Джека Деллы Маддалены. Австралийца называли следующим соперником казахстанца. "Бедный Джек! К черту Перт, но бой в августе на турнире в Тампе против Шавката Рахмонова – совсем другое дело. Как вам такое?", - написал американец в соцсетях. Шавкат ответил ему: "Я думал, что твой вызов Конору был бредом, но в этот раз ты превзошел самого себя". I thought your Conor callout was delusional, but you’ve actually outdone yourself this time https://t.co/GGuAeNFvzv — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) May 30, 2024 Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, Бакли - 11-е. Казахстанец последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона. Хоакин бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева. Поделиться в соц. сетях:













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