Рахмонов ответил на вызов обидчика узбекской звезды UFC

Американский боец UFC Хоакин Бакли (19-6) заявил о готовности провести бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Бакли вызвался разделить октагон с Рахмоновым после информации о травме Джека Деллы Маддалены. Австралийца называли следующим соперником казахстанца.

Шавкат ответил ему:

I thought your Conor callout was delusional, but you’ve actually outdone yourself this time https://t.co/GGuAeNFvzv