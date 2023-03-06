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Шавкат Рахмонов потроллил сбежавшего от него бойца UFC

Шавкат Рахмонов потроллил сбежавшего от него бойца UFC
©ufc.com

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов обратился к американцу Стивену Томпсону, который ранее отказался проводить с ним поединок, сообщают Vesti.kz.

Накануне на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов одержал досрочную победу над другим бойцом из США Джеффом Нилом.

После боя Номад задал риторический вопрос в твиттере: "Ну и кто теперь грэпплер?", отметив аккаунт Томпсона.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

Отметим, что свой отказ Стивен объяснил тем, что он хотел провести бой с ударником, а не с очередным грэпплером, каковым считал Рахмонова. Однако в бою против Нила казахстанец проявил себя как универсал, продемонстрировав свои навыки в стойке и ударке.

В частности, Рахмонов превзошел Нила по количеству выброшенных и акцентированных ударов, а также по точности. Казахстанец забрал оба первых раунду (по 10-9), а третьем задушил американца.

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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