Главный тренер DAR Team Эдуард Базров в интервью Youtube-каналу NAIZA TV рассказал о титульных перспективах казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0). В ходе беседы он разобрал потенциальный поединок с Джеком Делла Маддаленой (17-2), передает Vesti.kz.

"У нас есть история с Маддаленой - можем рассмотреть этот вариант. Если не сразу за титул, но с ним попробовать свои силы. А потом... Мы не спешим. Он тоже такой человек, я это поддерживаю: он не спешит. Посмотрим. Есть руководство, есть Дана Уайт, есть менеджеры, которые занимаются этим... Возможно, конечно, сразу предложат за титул, потому что третья строчка - это не пятая, не шестая, не десятая. Мы все это понимаем. Есть два варианта: титул и бой с Маддаленой.

Я вижу хороший расклад: выйдем с Маддаленой после небольшого простоя, восстановимся, войдем в кондиции, сделаем хороший бой с крепким соперником, а потом уже, наверное, нацелиться на Эдвардса или Мухаммада. И тот, и тот нам по зубам, знаем их не первый месяц. Будем готовиться к лучшей версии и того, и того. Будем стараться. Нам нужен пояс в Казахстан", - отметил Базров.

Напомним, что сейчас Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса. При этом казахстанец идет на серии из шести досрочных побед в UFC, в последнем поединке финишировав удушением во втором раунде Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.