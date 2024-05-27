Макгрегора застукали пьяным и целующимся в баре (Видео)

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор был замечен в дублинском баре со своей гражданской женой Ди Девлин, передают Vesti.kz.

Хотя ранее он заявил о том, что добровольно откажется от алкоголя перед боем с американцем Майклом Чендлером, который состоится 29 июня в рамках турнира UFC 303.

На опубликованном видео в соцсетях Макгрегор танцует пьяным и целуется с Ди Девлин.

Как пишут фанаты ММА в комментариях к видео, своеобразный тренировочный лагерь устроил Конор перед возвращением в UFC.

Последний раз в сильнейшей лиге мира он бился в июле 2021 года против американца Дастина Порье, бой остановили в конце первого раунда: Макгрегор сломал левую ногу и победу техническим нокаутом отдали Порье.