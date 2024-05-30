Путь к восхождению. Два казаха из UFC объединились ради общей цели

Чуть больше двух недель осталось до третьего по счету поединка казахстанца Асу Алмабаева (19-2) в UFC. В настоящий момент 30-летний файтер продолжает готовиться в зале Kill Cliff FC в Майами (Флорида, США), а помогает ему в этом другой боец UFC из Казахстана Азат Максум (15-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как два казахстанца объединились ради общей цели.

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) Асу подерется с американцем Хосе Джонсоном (16-8). Казахстанец дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал уже две победы - удушающим приемом над Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над Си Джеем Вергарой (12-5-1).

29-летний Максум дебютировал в UFC незадолго до первого боя Алмабаева. В июле 2023-го он раздельным решением победил ветерана(22-14-1), а в феврале 2024-го сенсационно потерпел первое поражение в профессиональной карьере от(15-6).

Фанаты тогда удивились, что Максум приехал в США практически без акклиматизации и подготовки на месте. После неожиданного поражения многие назвали это главной причиной плохого выступления.

Теперь Максум не намерен повторять эти ошибки, и он отправился в США даже вне кэмпа к своему бою, который пока не анонсирован. Азат оказался в Майами, чтобы помочь своему соотечественнику Алмабаеву подготовиться к скорому поединку.

Тут нужно отметить, что Асу и Азат не являются одноклубниками. Они представляют разные команды, у них разные менеджеры, разные тренеры, но после попадания в UFC они практически сразу заявили, что друг с другом драться не намерены, ни при каких обстоятельствах.

И сейчас их теплое отношение друг к другу демонстрируется тем, что Азат поехал лично помогать Асу в подготовке к бою.

Алмабаев и Максум дерутся в наилегчайшем весе UFC. А эта та самая весовая категория, где периодически возникает проблема с количеством бойцов. Файтеров-мухачей, как называют представителей дивизиона до 57 килограммов, не так много, но два казахстанца четко обозначили свои границы: никаких поединков между собой.

Это идеальный пример того, как должны поддерживать друг друга казахстанские бойцы UFC, коих не так много. У обоих парней большие цели, и оба хотели бы стать чемпионами известнейшей мировой организации. Но для начала им нужно сделать себе имя за океаном и попасть в топ-15. Чтобы дать этот стартовый толчок - они готовы всячески помогать друг другу расти и развиваться.

Надеемся, что совместная работа принесет пользу и Алмабаеву, и Максуму. И уже скоро оба докажут это делом в клетке. Напомним, что на турнире с участием Алмабаева подерется еще один казах.