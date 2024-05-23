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Новости спорта MMA UFC

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Покорят Лас-Вегас? Сразу два казаха выступят на одном турнире UFC

Покорят Лас-Вегас? Сразу два казаха выступят на одном турнире UFC
©UFC

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет бойцовский турнир UFC Vegas 93. В рамках этого ивента в октагон выйдут сразу два казахских файтера. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Турнир возглавит противостояние топовых представителей наилегчайшего веса - пятый номер рейтинга из США Алекс Перес (25-8) встретится с 13-м номером из Японии Татсуро Тайрой (15-0). На официальном сайте промоушена уже анонсировано 13 поединков. Любопытно, что из 26 бойцов в карде только трое входят в рейтинг - это Перес, Тайра и еще один файтер наилегчайшего веса россиянин Тагир Уланбеков (15-2).

В этот вечер выступит перспективный россиянин из среднего веса Икрам Алискеров (15-1), подерется и опытный бразилец Дуглас Силва де Андраде (29-5-0-1), который в прошлом проигрывал казахстанцу Сергею Морозову. Будет и очный бой между двумя экс-соперниками Жалгаса Жумагулова - сойдутся Уланбеков и американец Джошуа Ван (10-1).

В первом бою турнира, в 01:00 по казахстанскому времени, состоится противостояние в полулегком весе. Бразилец Мелкизаел Коста (20-7), у которого отрицательный рекорд 1-2 в UFC, подерется с казахским бойцом из Китая Сайраном Нурданбеком (39-11), который одержал три победы в пяти поединках.

Любопытно, что 27-летний бразилец и 30-летний представитель Китая в последних боях проиграли нокаутом одному и тому же сопернику - американцу Стиву Гарсии (15-5). Нурданбек вернется в клетку спустя 14 месяцев после тяжелого поражения от Гарсии. Для него это большой шанс вернуться на победную тропу.

В апреле прошлого года Гарсия нокаутировал Сайрана ударом по корпусу:

А вот, как он же нокаутировал в декабре Косту:

Во втором бою главного карда, ориентировочно в 04:30, пройдет поединок в наилегчайшем весе между казахстанцем Асу Алмабаевым (19-2), у которого 15 побед подряд и 2-0 в UFC, и американцем Хосе Джонсоном (16-8), у которого одна победа и одно поражение приемом в лучшей лиге мира.

О поединке 30-летнего Алмабаева и 29-летнего Джонсона было объявлено еще месяц назад. При сопоставлении бойцов особенно бросалась в глаза разница в антропометрии - Хосе выше Асу на 20 сантиметров (182 против 162).

При этом Алмабаев безусловный фаворит предстоящего боя. Даже несмотря на разницу в росте и размахе рук, Джонсон может стать тактически удобной оппозицией для перспективного казахстанца. Если Асу одержит третью победу за десять месяцев в UFC, то сделает еще один шаг к попаданию в топ-15 рейтинга.

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Метки:
MMA UFC США Лас-Вегас Алмабаев Асу Нурданбек Сайран Казахстан Бразилия Китай Жумагулов Жалгас Морозов Сергей

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