Покорят Лас-Вегас? Сразу два казаха выступят на одном турнире UFC

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет бойцовский турнир UFC Vegas 93. В рамках этого ивента в октагон выйдут сразу два казахских файтера. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Турнир возглавит противостояние топовых представителей наилегчайшего веса - пятый номер рейтинга из США Алекс Перес (25-8) встретится с 13-м номером из Японии Татсуро Тайрой (15-0). На официальном сайте промоушена уже анонсировано 13 поединков. Любопытно, что из 26 бойцов в карде только трое входят в рейтинг - это Перес, Тайра и еще один файтер наилегчайшего веса россиянин Тагир Уланбеков (15-2).

В этот вечер выступит перспективный россиянин из среднего веса Икрам Алискеров (15-1), подерется и опытный бразилец Дуглас Силва де Андраде (29-5-0-1), который в прошлом проигрывал казахстанцу Сергею Морозову. Будет и очный бой между двумя экс-соперниками Жалгаса Жумагулова - сойдутся Уланбеков и американец Джошуа Ван (10-1).

#UFCVegas93 bout order per https://t.co/j5ZVSCKIAa & UFC Stats



Notes:

- ESPN got a different bout order. (but they have been shifting fights for the last couple of hours)

- Also looks like the starting times have changed. Card was supposed to be at 10pm ET/7pm PT/3am UK. pic.twitter.com/tGMAnmMYbx