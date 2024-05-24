Асу Алмабаев сотворил историю в UFC

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев впервые в карьере выступит в главном карде турнира UFC, передает Vesti.kz.

В рамках турнира UFC Vegas 93, который пройдет 15 июня, Алмабаев проведет свой третий бой в лучшем промоушне мира. Соперником казахстанца станет американец Хосе Джонсон (16-8). Их бой пройдет в главном карде турнира и станет пятым по значимости.

Таким образом, 30-летнего Алмабаева впервые поставили в основной кард. Главным событием вечера станет поединок между Алексом Перезом и Тацуро Таирой.

Отметим, что в обоих предыдущих боях Асу одержал победы.

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