Борец из Казахстана восхитил фанатов: известны подробности

Казахстанский борец вольного стиля Маис Алиев восхитил фанатов, выдав зрелищную схватку в отборе на Олимпиаду в Париже, передают Vesti.kz.

Результативное противостояние состоялось в 1/4 финала азиатской квалификации в Бишкеке - казахстанец боролся с Шао Хао Юанем из Китая.

"У тебя есть друг, который хотел бы заниматься борьбой? Покажите ему эту схватку с 30 очками между Шао Хао Юанем и Маисом Алиевым", - описывают противостояние в социальных сетях.

Победителем в напряженной схватке стал борец из Китая (15:16), а в Федерации борьбы Казахстана высказались о захватывающем противостоянии.

"Эта схватка прошла в Бишкеке. Счет был 15:15. К сожалению, наш борец лицензию не взял, - рассказали в пресс-службе федерации. - Такое количество баллов - редкость для борьбы".

Добавим, что квалификация на Олимпиаду в борьбе уже завершилась, а казахстанских борцов назвали среди претендентов на золото.

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