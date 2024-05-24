Борец из Казахстана восхитил фанатов: известны подробности

Казахстанский борец вольного стиля Маис Алиев восхитил фанатов, выдав зрелищную схватку в отборе на Олимпиаду в Париже, передают Vesti.kz.
Результативное противостояние состоялось в 1/4 финала азиатской квалификации в Бишкеке - казахстанец боролся с Шао Хао Юанем из Китая.
"У тебя есть друг, который хотел бы заниматься борьбой? Покажите ему эту схватку с 30 очками между Шао Хао Юанем и Маисом Алиевым", - описывают противостояние в социальных сетях.
Победителем в напряженной схватке стал борец из Китая (15:16), а в Федерации борьбы Казахстана высказались о захватывающем противостоянии.
"Эта схватка прошла в Бишкеке. Счет был 15:15. К сожалению, наш борец лицензию не взял, - рассказали в пресс-службе федерации. - Такое количество баллов - редкость для борьбы".
Добавим, что квалификация на Олимпиаду в борьбе уже завершилась, а казахстанских борцов назвали среди претендентов на золото.
"Нежданчик" на Олимпиаде: в Казахстане выбрали претендентов на золото
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