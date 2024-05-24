В Казахстане поддержали предложение Макгрегора: подробности

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор обратился к UFC c любопытным предложением, передают Vesti.kz.

Он считает, что в UFC должны сделать пояс Макгрегора, денежный пояс или что-то в этом роде. По мнению ирландца, все это было создано благодаря его личности.

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов поддержал идею Конора.

"И вот он во многом прав, черт побери. Конор поднял трешток на другой уровень. Заставил смотреть UFC даже далеких от единоборств людей. И существенно поднял уровень средних гонораров в компании", - написал Махметов в своем телеграм-канале.

Макгрегор вернется к октагон 29 июня в рамках турнира UFC 303 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и проведет бой с американцем Майклом Чендлером.