Сенсацией завершился бой непобежденного казахстанца. Он говорил о попадании в UFC

Казахстанский боец ММА Ансар Касымжанов (4-1) потерпел поражение в главном бою вечера на турнире Alash Pride FC 97. Соперником 23-летнего файтера на турнире в Алматы был 33-летний бразилец Эдуардо Рамон (26-8), передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние завершилось победой Рамона удушающим приемом в середине второго раунда.

Для Касымжанова это первое поражение в карьере после четырех подряд досрочных побед. Что касается Рамона, то он одержал 26-ю победу в карьере и шестую кряду.

Отметим, что Эдуардо в прошлом бился с такими известными бойцами UFC, как Элизеу Залески дос Сантос, Пауло Коста и Алексей Кунченко.

В феврале этого года Касымжанов сделал громкое заявление в соцсетях, написав о подписании контракта с известным менеджером и своем будущем чемпионстве в UFC.