Махачев сделал громкое заявление о чемпионском поясе в дивизионе Рахмонова

В главном поединке турнира UFC 302 чемпион промоушена в легком весе россиянин Ислам Махачев (25-1) защитил пояс в противостоянии с американцем Дастином Порье (30-8). После этой победы россиянин заявил, что хочет стать чемпионом в полусреднем весе, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, передают Vesti.kz.

"Порье прошел хороший лагерь, он был очень хорошо готов. Мне было по-настоящему тяжело. Он великий чемпион. Я хочу драться за второй пояс в полусреднем весе. Мне нужен новый вызов и новый пояс. Это моя мечта!" — сказал Махачев после боя с Порье.

Махачев в третий раз подряд защитил чемпионский пояс легкого веса. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение.