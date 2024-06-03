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Рахмонов останется без титульного боя из-за Махачева? В UFC сделали важный намек

Рахмонов останется без титульного боя из-за Махачева? В UFC сделали важный намек
©UFC

Турнир UFC 302 обострил титульную гонку в полусреднем весе UFC, так как чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (26-1) вновь высказался о желании подраться за второй титул. Для 32-летнего россиянина это приоритетный вариант, и он пока не видит для себя новых испытаний в родной категории. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как это может отразиться на перспективах казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), который замыкает топ-3 претендентов в рейтинге полусреднего веса.

В главном бою вечера на UFC 302 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) Махачев в пятом раунде финишировал американца Дастина Порье (30-9-0-1). Для Ислама это третья успешная защита своего титула, он повторил рекорд в легком дивизионе. Его победная серия в UFC достигает 14 боев, а в рамках легкого дивизиона - 13. Это тоже рекорд, который ранее принадлежал Тони Фергюсону и Хабибу Нурмагомедову (по 12 подряд побед в легком весе UFC).

И это без заострений внимания на том, что Махачев продолжает возглавлять рейтинг UFC P4P (вне зависимости от весовых категорий). 

Теперь Ислам хочет получить второй титульный шанс, уже в полусреднем весе, а президент UFC Дана Уайт признался, что россиянин этого заслуживает. В конце июля действующий чемпион в весе до 77 килограммов англичанин Леон Эдвардс (22-3-0-1) проведет третью защиту титула. Его соперником станет американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (23-3-0-1). 

Если Махачев настоит на своем желании, а Уайт, как мы уже сказали, не считает это чем-то незаслуженным, то дагестанец может претендовать на то, чтобы встретиться с победителем поединка Эдвардс - Мухаммад. Любопытно, что Белал является товарищем Махачева и всей команды Хабиба, так как неоднократно тренировался с ними и готовился к боям. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, Исламу выгоднее победа Эдвардса. Тогда ему не придется драться с хорошим знакомым, а еще будет дополнительный повод - ответить за него в бою с Леоном.

Эдвардс или Мухаммад? За кого выгоднее болеть Рахмонову в чемпионском бою UFC

Рахмонов тоже стремится стать чемпионом, но он пока третий в рейтинге, и ему нужно провести еще один бой, чтобы вырваться вперед в титульной гонке. Возвращение непобежденного казахстанца намечается на осень, а в списке потенциальных соперников выделяется австралиец Джек Делла Маддалена (17-2), который замыкает топ-5 и сам будет готов к возвращению после проблем со здоровьем только осенью.

Но при таком раскладе, даже победа над Джеком вряд ли сделает Рахмонова претендентом номер один. Скорее всего, Махачев опередит Рахмонова в гонке, так как он чемпион и лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий. Битвы между чемпионами всегда являются нечто большим, чем обычные титульные поединки, и это тот случай.

Плюс ко всему, у Ислама куда более высокий уровень узнаваемости и фан-базы по всему миру. Он открыт аудитории, активен в медиапространстве, говорит на английском. И по всем этим показателям у него большой отрыв от Рахмонова, которому нужно серьезно набирать во всех этих нюансах. 

Если все случится именно так, то пострадает не только Шавкат. В легком весе этого сильно не хочет первый номер рейтинга Арман Царукян (22-3), чьи интересы, как и Рахмонова, представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов

27-летний боец уже долгое время настаивается на реванш с Исламом. Он проиграл ему в дебюте в UFC, который случился весной 2019-го. Тогда 22-летний Царукян неожиданно для многих дал тяжелый бой уже опытному Махачеву. 

После этого у Армана был долгий путь к вершине рейтинга, но он не забывал говорить о цели провести реванш с Исламом. Сейчас он стал первым номером рейтинга, и он уверен, что сильно прогрессировал с момента их первого боя. Для него главной целью является чемпионство, но сделать это, взяв реванш у Махачева, вдвойне приятно.

Однако Ислам не особо заинтересован в этом поединке. Он говорит открыто о том, что не видит смысла в реванше и ищет новые вызовы. С другой стороны, он выразил готовность выйти с Арманом в клетку вновь, если этого захочет UFC.

Сейчас Ислам наверняка возьмет перерыв либо до ноября-декабря, либо до начала следующего года. Последние бои он проводил с разницей в 7-8 месяцев после предыдущих. Как видим, близость титульного боя с участием Рахмонова зависит напрямую и от желания Махачева и его аргументов в свою пользу.

Если россиянин действительно остановится на забеге за вторым титулом, и UFC это желание поддержит, то казахстанцу придется ждать своего шанса еще дольше. Тем более, что Махачев точно не станет драться в полусреднем весе, если ему не дадут титульный шанс сразу. Но и матчмейкеры вряд ли осмелятся предложить королю P4P обычный рейтинговый бой, ведь ему нужен именно титул.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Махачев Ислам Россия Дагестан Нурмагомедов Хабиб Абдрахманов Саят

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