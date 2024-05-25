Звезда фильмов для взрослых провела жаркий стердаун с экс-звездой UFC. Видео

Бывшая звезда UFC Пейдж Ванзант и звезда фильмов для взрослых Элли Брук провели стердаун перед поединком по поп-боксу. Их бой состоится на турнире промоушена Misfits Boxing в Хьюстоне (США), сообщают Vesti.kz.

Противостояние между ними пройдет ближайшей ночью. На церемонии лицом к лицу они устроили настоящее шоу:

Напомним, что в прошлом Ванзант выступала в UFC, где добыла пять побед при четырех поражениях. Также она билась на голых кулаках.