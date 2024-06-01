Сколько получает Хабиб за тренировки Махачева? Есть ответ

Известный ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, на каких условиях экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов тренирует своего соотечественника Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

Последние месяцы Хабиб готовил Махачева к титульному бою против американца Дастина Порье.

"Хабиб приезжает в лагерь. Он не получает за это деньги, не берет процент с гонорара Махачева за бой. Он тратит свои собственные деньги, оплачивает себе перелеты, просто чтобы помочь своему брату", - приводит слова Абдель-Азиза Sport24.

Махачев и Порье подерутся в ночь на 2 июня в Ньюарке (США). Для россиянина это будет третья защита титула чемпиона UFC в легком весе.

Более подробно о предстоящем ивенте можно прочитать в этом материале.