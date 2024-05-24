Девушка-боец шокировала фанатов сексуальной фигурой

Девушка-боец из США Пейдж Ванзант опубликовала пикантное фото у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Она показала себя в купальнике, подчеркнув сексуальную фигуру. Подписчики в Instagram были шокированы трансформацией ее тела, отметив, что она за короткое время постройнела и очень похорошела.

Ранее американа подписала контракт с промоушеном по поп-боксу Misfits Boxing и ближайший бой проведет 25 мая в Хьюстоне (США). В соперницах у нее звезда фильмов для взрослых - британка Элли Брук.

В свое время Ванзант билась в UFC, в девяти боях одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

Еще пробовала себя в Bare Knuckle FC (промоушен по организации боев на голых кулаках) и в рестлинге.

Замужем за профессионального бойца ММА Остина Вандерфорда.