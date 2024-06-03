Легендарный чемпион UFC принизил победу Махачева

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс раскритиковал победу россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 302, прошедшем в минувшие выходные в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), передают Vesti.kz.

В главном событии ивента Махачев победил американца Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Один из пользователей соцсетей написал, что Махачев лучший боец вне зависимости от весовых категорий. На этот пост и отреагировал Джонс:

"Позволь мне прояснить ситуацию. Ты проходишь через весь бой и в последнюю минуту делаешь сабмишен. И это делает тебя лучшим?".

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал любимого бойца всех времен, подробности - тут.