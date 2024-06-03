Дональд Трамп назвал любимого бойца всех времен

Известный ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о встрече бывшего президента США Дональда Трампа с экс-чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 302, передают Vesti.kz.
Ивент состоялся в минувшие выходные в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), в его главном событии россиянин Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, финишировав американца Дастина Порье в пятом раунде. Хабиб секундировал Исламу.
"Сегодня я имел удовольствие снова встретиться с Дональдом Трампом и Хабибом Нурмагомедовым. Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен", - написал Абдель-Азиз на своей странице в Instagram.
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