Казахстанский менеджер высказался о громком поединке своего бойца в UFC

Поединок между полулегковесами UFC Мовсаром Евлоевым (18-0) и Алджамейном Стерлингом (24-4) может пройти уже этим летом. Об этом рассказал менеджер россиянина Саят Абдрахманов, передают Vesti.kz.

"Бой Евлоева и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс", - сказал казахстанец.

Отметим, что 30-летний Евлоев выиграл все 18 профессиональных боев в карьере, восемь из них - в UFC. Что касается 34-летнего Стерлинга, то он является бывшим чемпионом легчайшего веса. В апреле он дебютировал в полулегком дивизионе, выиграв решением у Кэлвина Каттара (23-8).

В актуальном рейтинге полулегкого дивизиона Евлоев занимает пятую строчку, а Стерлинг идет восьмым.